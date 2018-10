Urtate da bus mentre attraversano,ferite

(ANSA) - CAGLIARI, 1 OTT - Una donna di 38 anni e la figlia di sei sono state urtate di striscio da un pullman del Ctm questa sera in via Pessina, a Cagliari.

Le due sono state trasportate al Brotzu con codice giallo, non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza della farmacia in direzione di piazza Repubblica. La madre, con in braccio la figlia, stava attraversando la strada ma non sulle strisce pedonali. Proprio in quel momento arrivava il bus: l'autista, per evitarle, si è spostato sulla sinistra e la donna ha urtato la portiera anteriore del bus, cadendo addosso alla piccola.

Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia municipale. Madre e figlia sono state trasportate al Brotzu. La Polizia municipale ha svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. (ANSA).