Regionali,endorsement Pizzarotti a Zedda

"Io candidato presidente della Regione? Ci sto pensando". Così Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, risponde alle numerose sollecitazioni che sta ricevendo da più parti. Dopo l'endorsement del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, il candidato in pectore del centrosinistra - ospite di un incontro pubblico ad Alghero - esce allo scoperto. "Sono onorato del fatto che tante persone, tanti colleghi sindaci e tanti cittadini guardino a me", ammette. Ma poi avverte. "Non c'è un santo da portare in processione, c'è da ricostruire un campo di forze, al di là della mia candidatura, bisogna ricostruire ciò che è stato logorato. Il fatto che il leader di Italia bene Comune e altri abbiano pensato a me, mi fa piacere, non sono indifferente e amo le sfide".

ENDORSEMENT PIZZAROTTI. A sostegno della candidatura di Massimo Zedda alla presidenza della Regione Sardegna arriva anche l'investitura di "Italia in Comune", il movimento civico guidato dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, e da quello di Cerveteri, Alessio Pascucci, che nelle ultime settimane stanno girando il Paese per spiegare il progetto. La corsa del sindaco di Cagliari alla carica di governatore potrebbe essere il motore di un progetto nazionale che si basa sulle esperienze positive fatte a livello amministrativo, e "la Sardegna - scrive oggi Pizzarotti su Facebook - un laboratorio che può estendersi nelle altre regioni italiane che andranno al voto nel 2019".

D'altra parte, aggiunge il sindaco di Parma, "conosco personalmente il sindaco Zedda, politico pragmatico e coerente, è la figura adatta per competenza e qualità per guidare una terra importante, bella e desiderosa di rilancio come la Sardegna. Al Paese serve una classe dirigente nuova e rigenerata, idee nuove e progetti nuovi. Italia in Comune parte dai sindaci che hanno ben lavorato".

In realtà l'ipotesi Zedda non si fa da ieri. Lo stesso presidente regionale dell'Anci, Emiliano Deiana, ha sottolineato nei giorni scorsi la necessità di "proporre una grande coalizione civica con un passo indietro reale e non formale dei partiti per promuovere altre idee e altre persone". E, in questo caso, la candidatura di Zedda "funzionerebbe".