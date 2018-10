Lavoras: Osservatorio, bene i cantieri

(ANSA) - CAGLIARI, 1 OTT - Bene la parte sui cantieri, un po' meno quella sui bonus occupazionali. E' il responso dell'Osservatorio su LavoRas che oggi ha riunito attorno allo stesso tavolo il presidente della Giunta, Francesco Pigliaru, gli assessori a Programmazione e Bilancio, Raffaele Paci e Virginia Mura, ma anche i sindacati, le associazioni datoriali, Insar e Aspal.

Il piano per l'occupazione della Regione da 128 milioni di euro prevede due misure: cantieri e bonus. Per quanto riguarda la prima, sono 371 i Comuni sardi (su 377) che hanno presentato 560 progetti, con i quali saranno creati 2.784 nuovi posti di lavoro, una media di 5 posti di lavoro a cantiere. Insar ha completato l'istruttoria di 555 cantieri (il 99%), per un valore di 43,1 milioni (96% del totale). I posti saranno attivati dai 555 progetti già istruiti nei settori dell'ambiente, beni culturali e archeologici, Edilizia, reti idriche, valorizzazione attrattori culturali, patrimonio pubblico e efficientamento procedure comunali, interventi fuori catalogo.

I primi cantieri apriranno nelle prossime settimane. Quanto ai bonus occupazionali, le domande di incentivo per il bando under 35 sono 153, e riguardano 190 lavoratori. Per il bando over 35 ci sono 67 istanze a tre giorni dalla pubblicazione. Il bando per gli over 55, infine, sarà pubblicato entro qualche giorno.

"I dati ci dicono che la parte che riguarda i cantieri ha funzionato e che dobbiamo perfezionare quella dei bonus, che non ha ancora raggiunto i risultati che ci aspettavamo, rafforzeremo le parti che ne hanno più necessità", ha detto Pigliaru. (ANSA).