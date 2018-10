Air Italy, slitta trasferimento operatori

Slitta di una settimana il trasferimento da Olbia a Malpensa per i 51 dipendenti di Air Italy. Spostamenti che sarebbero dovuti scattare oggi e per i quali i sindacati hanno avviato una nuova mobilitazione che culminerà con uno sciopero del personale di terra proclamato per lunedì 15 ottobre.

"La decisone dei trasferimenti ad oggi non è stata resa operativa. I 51 lavoratori sono e stanno lavorando ad Olbia regolarmente. I turni di lavoro continuano, almeno per tutta questa settimana, ad essere in vigore e validi quelli di Olbia - dice all'ANSA il segretario generale Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu - Questa è la prova che il lavoro svolto fino ad ora da questi lavoratori può e deve continuare ad essere svolto in Gallura".

Nel frattempo lunedì 15 i dipendenti della compagnia aerea incroceranno le braccia per tutta la giornata, garantendo solo i servizi minimi, come previsto dalla legge. Un''astensione dal lavoro che riguarda territorialmente solo la Gallura ma che potrebbe avere ripercussioni sui voli nazionali operati dal vettore.