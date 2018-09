Scontro tra auto a Barumini, due feriti

Due feriti, di cui uno in gravi condizioni: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte a Barumini. Trasportato all'ospedale Brotzu con codice rosso un 36enne, ferita anche una donna di 39 anni.

L'incidente è avvenuto intorno all'1:30 all'ingresso del paese. La Ford Ka condotta da un automobilista di Quartu, a bordo della quale viaggiava anche la 39enne di Cagliari, per cause non ancora accertate, si è scontrata con una Volkswagen Scirocco con alla guida un 39enne di Gesturi. L'impatto è stato violentissimo, le due auto si sono accartocciate.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il 36enne è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari, le sue condizioni sono gravi. Ferita lievemente la giovane che viaggiava con lui a bordo della Ka.