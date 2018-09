Premi: a Petrignani e Bertoni il "Dessì"

Sandra Petrignani con "La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg" (Neri Pozza) per la Narrativa, e Alberto Bertoni con "Poesie 1980-2014" (Nino Aragno) per la sezione Poesia, sono i vincitori del 33/o Premio "Giuseppe Dessì", il concorso letterario intitolato allo scrittore sardo (1909-1977) che a Villacidro, sede della manifestazione e della Fondazione a lui intitolata che lo promuove, aveva le sue radici.

Petrignani, scrittrice da tempo affermata (i suoi romanzi sono stati tradotti in Francia, Germania, Gran Bretagna, Giappone) e giornalista culturale, e Bertoni, ritenuto oggi in Italia un autore, e critico, importante sul versante poetico, docente di Letteratura italiana contemporanea e Prosa del Novecento all'Università di Bologna, sono stati proclamati vincitori e premiati nel corso della cerimonia, condotta dalla giornalista Roberta Floris. Consegnati anche i premi che affiancano i due allori letterari: il Premio Speciale della Giuria allo scrittore e critico letterario Ernesto Ferrero, figura che ha attraversato in modo totale il mondo dei libri e dell'editoria (Ferrero ha voluto ricordare Sergio Atzeni e dedicare il suo premio allo scrittore sardo prematuramente scomparso nel 1995); il Premio speciale della Fondazione di Sardegna allo psichiatra Vittorino Andreoli, che con i suoi studi e saggi si è sempre occupato del malessere dell'uomo e della società contemporanei, e al giornalista e scrittore Ferruccio de Bortoli, personalità di spicco, ex direttore del Corriere della Sera, de Il Sole 24 Ore, attualmente presidente della casa editrice Longanesi.

A Sandra Petrignani e Alberto Bertoni è stato assegnato un premio dell'importo di cinquemila euro, mentre a ciascuno degli altri finalisti - Maria Pia Ammirati con "Due mogli. 2 agosto 1980" e Giuseppe Marcenaro con "Dissipazioni. Di carte, corpi e memorie" per la sezione Narrativa, e Paolo Fabrizio Iacuzzi con "Folla delle vene. Il museo che di me affiora" e Vincenzo Mascolo con "Q. e l'allodola" per la Poesia - sono andati 1500 euro.