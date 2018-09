Due aggressioni al Poetto, tre feriti

Tre giovani - due uomini e una donna - sono stati trasportati all'ospedale Marino con ferite e contusioni. I tre, in due momenti diversi, sono stati vittime di aggressioni avvenuti durante la notte al Poetto, tra Quartu e Cagliari.

Il primo episodio è avvenuto alle 2.30 vicino a uno stabilimento balneare. I medici del 118 hanno soccorso e trasportato all'ospedale Marino un 23enne, già noto alle forze dell'ordine, con alcune ferite da arma da taglio in diverse parti del corpo. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il giovane poco prima avrebbe avuto una discussione poi finita a coltellate. Il 23enne ha riportato lievi ferite: se la caverà in 10 giorni.

Intorno alle 4, invece, una 21enne e un 35enne sono stati soccorsi dal 118 sempre al Poetto, questa volta nella zona del Cavalluccio Marino. I due hanno dichiarato ai carabinieri del Radiomobile di Cagliari che poco prima, appena usciti da un locale, sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi che dopo una breve discussione li ha aggrediti con calci e pugni. Dopo il pestaggio gli aggressori sono saliti a bordo di un'auto e si sono allontanati dalla zona. I carabinieri hanno avviato le indagini.