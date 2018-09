(ANSA) - CAGLIARI, 30 SET - Forte vento di maestrale, anche fino a 100 km orari, mareggiate, abbassamento delle temperature e possibili piogge. Durante la prossima settimana in Sardegna si assaggerà un primo scampolo di autunno. La conferma arriva dall'allerta meteo per vento e mareggiate - a partire dalle ore 18 di lunedì 1 ottobre e sino alla mezzanotte di martedì - diramato dalla Protezione civile regionale.

"Dal pomeriggio di lunedì progressiva intensificazione del flusso nei bassi strati da nordovest a partire dalle coste settentrionali dell'isola: dalla sera sono previsti venti forti da nordovest sulle coste settentrionali, con raffiche di burrasca da ovest sulle Bocche di Bonifacio - spiega la Protezione civile -. Sempre a partire dalla sera è prevista una intensificazione del moto ondoso sul mare di Sardegna e sulle Bocche di Bonifacio, con possibili mareggiate lungo le coste settentrionali e nord-occidentali".

"Nella giornata di martedì - prosegue il bollettino - progressiva rotazione del flusso nei bassi strati da nord nord-est, con vento forte su tutta l'isola e possibili raffiche di burrasca sulle coste settentrionali".

Secondo l'analisi degli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica di Decimomannu "lunedì la giornata inizierà con veto calmo di Maestrale che nel corso delle ore si rinforzerà con raffiche che raggiungeranno nella giornata del 2 anche i 900-100 chilometri orari. Il mare sarà quindi molto agitato e sulle coste occidentali si registreranno mareggiate". Per martedì è previsto anche un abbassamento delle temperature di quasi dieci gradi, soprattutto nelle zone interne della Gallura e nell'area del Monte acuto con minime anche di 8 gradi e massime tra i 16 e i 20 gradi. Da mercoledì le temperature torneranno a salire e raggiungere i valori stagionali. Il cielo sarà nuvoloso, martedì sono previsti anche pioggia e temporali".(ANSA).