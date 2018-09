Incendiata auto maresciallo cc a Tortolì

Attentato incendiario ieri notte a Tortolì ai danni di un maresciallo dei carabinieri in servizio nella cittadina ogliastrina. L'Alfa Romeo station wagon di Giovanni Bellina, 54 anni, responsabile della sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Lanusei, è stata data alle fiamme.

Sul posto, in via Catte sotto l'abitazione del maresciallo, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio ma l'auto era andata ormai distrutta.

Certa la matrice dolosa del gesto: vicino al veicolo è stata trovata una tanica con del liquido infiammabile. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Tortolì che ora indagano sull'accaduto.