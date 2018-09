Cagliari: Dessena, mani? Rimproverato

(ANSA) - MILANO, 29 SET - "Sono stato 'cazziato' anche dal presidente. Non voglio fare il furbo, pensavo di averla presa con il fianco, ma il gol era da annullare". Lo ha detto Daniele Dessena, centrocampista del Cagliari, dopo la sfida contro l'Inter durante la quale l'arbitro Massa ha annullato una sua rete per un tocco di mano. "Non ho discusso con l'arbitro sul gol e non gol, hanno i mezzi per prendere la decisione giusta.

Ma ho interpretato il giallo come se fosse una mia furbata e io non voglio fare il furbo", ha dichiarato Dessena a Sky.