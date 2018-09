Vela: Audi sailing league, guida Gaeta

(ANSA) - ROMA, 28 SET - L'Audi italian sailing league final di vela entra nel vivo. La manifestazione organizzata dallo Yacht club Costa Smeralda, in collaborazione con la Lega italiana vela, vede in testa lo Yacht club Gaeta, seguito dalla Società canottieri Garda Salò e dall'Aeronautica militare. La prima giornata si è conclusa con sei voli completati, per un totale di 18 regate accompagnate da un Maestrale inizialmente di 8 nodi. L'appuntamento è per domattina, con segnale di partenza alle 11 e previsioni di vento variabile tra i 10-12 nodi.