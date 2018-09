Candiani: 1.500 vigili fuoco entro 2019

I 34 vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta dovranno operare su un territorio che si estende per circa 700 chilometri quadrati, ma potranno raggiungere ogni punto sul 93% del territorio stesso in meno di 20 minuti e ne basteranno comunque 25 per il restante 7 per cento. "Quello di Abbasanta è un esempio virtuoso da esportare in tutta Italia", ha riconosciuto il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani che stamattina ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede del Distaccamento e alla posa della prima pietra della autorimessa. L'esempio virtuoso da esportare, ha spiegato il sottosegretario, è quello della collaborazione fra le istituzioni, in particolare fra il Comune di Abbasanta da una parte e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con le sue diramazioni regionale e provinciale dall'altra, che ha permesso in tempi brevissimi di trasformare in sede del Distaccamento una struttura abbandonata alla periferia del paese destinata originariamente a ospitare un Centro di valorizzazione della pietra locale che però non è mai decollato. Alla cerimonia, oltre al sottosegretario, hanno partecipato anche il comandante nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco Gioacchino Giomi, il direttore regionale Massimiliano Gaddini, il comandante provinciale Luca Manselli e il sindaco del paese Stefano Sanna. L'impegno di tutti è stato quello di ripetere il risultato con i lavori dell'autorimessa, che dovranno essere conclusi entro i primi mesi del 2019. Il distaccamento di Abbasanta servirà una popolazione di 22.300 abitanti distribuiti fra 18 Comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Norbnello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Santulujssurgiu, Sedilo, Soddì, Sorradile, Tadasuni e Ula Tirso.

SOTTOSEGRETARIO CANDIANI A INAUGURAZIONE. Entro il 2019 verranno assunti altri 1.500 vigili del fuoco. Lo ha confermato il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Distaccamento di Abbasanta (Oristano) dei Vigili del Fuoco. "E la Sardegna avrà la sua parte" ha aggiunto sottolineando che quello di Abbasanta (Oristano) è un "esempio virtuoso di collaborazione tra le istituzioni da esportare in tutta Italia". La sinergia tra Comune e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha, infatti, permesso di trasformare in tempi rapidi una struttura che avrebbe dovuto ospitare un Centro regionale per la valorizzazione della pietra locale, in sede del Distaccamento. Prendendo spunto da questa nuova opera Candiani ha annunciato che l'obiettivo del Ministero è quello di rilanciare il progetto del soccorso in 20 minuti in tutta Italia. "Per raggiungere questo risultato - ha spiegato, non bastano nuovi Dipartimenti. ma bisogna investire sulle infrastrutture".