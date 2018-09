Acqua non potabile a Galtellì

(ANSA) - NUORO, 28 SET - A Galtellì l'acqua non è idonea per uso potabile e alimentare: i parametri batteriologici sono fuori norma. Lo comunica il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian) dell'Assl di Nuoro, dopo i risultati delle analisi del laboratorio Arpas di Sassari. I campioni di acqua prelevati il 25 settembre nella rete idrica del paese baroniese hanno accertato che i parametri batteriologici dei coliformi totali, escherichia coli e enterococchi, non sono conformi con i normali parametri che attestano la salubrità dell'acqua.

"Il parametro Coliformi deve essere pari a zero e la loro presenza è un indice di rischio per la salute dei cittadini - scrivono gli esperti della Assl - pertanto, in via cautelativa, l'acqua non è idonea al consumo diretto, né per gli altri usi alimentari".

Il Sian ha provveduto immediatamente a informare il sindaco di Galtellì Giovanni Santo Porcu, che con un'ordinanza ne ha vietato l'uso per scopi alimentari.

Il Sian ha inoltre sollecitato Abbanoa a "individuare la causa dei parametri fuori norma ed eliminarla procedendo ad apposita disinfezione" per poi "effettuare le dovute verifiche e relazionare allo stesso servizio Assl". (ANSA).