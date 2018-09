700 volontari sardi in udienza dal Papa

(ANSA) - CAGLIARI, 28 SET - Il 30 novembre 700 volontari sardi saranno ricevuti in Vaticano in udienza speciale da Papa Francesco. Il Pontefice ha accolto l'invito del Centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale che in questo modo festeggerà i suoi primi vent'anni di attività.

Un appuntamento importante per le associazioni sarde, chiamate alle nuove sfide che la società presenta. "L'udienza speciale rappresenterà contemporaneamente un punto di arrivo e uno di ripartenza per un movimento che oggi conta nell'isola ben 1725 associazioni, con 45mila volontari attivi nel territorio ed altri 80 mila impegnati occasionalmente. Per il nostro movimento sarà un momento storico, faremo in modo che tutte le associazioni si sentano partecipi", ha detto il presidente di Sardegna Solidale Giampiero Farru, che ha presentato a Cagliari l'iniziativa insieme al presidente del comitato promotore di Sardegna Solidale don Angelo Pittau e al presidente del Co.Ge.

Sardegna Bruno Loviselli.

La macchina organizzativa si è già messa in moto. Le associazioni interessate a partecipare all'evento possono prendere contatto con l'organizzazione, scrivendo alla mail udienzaconpapafrancesco@sardegnasolidale.it. All'udienza speciale parteciperanno inoltre il presidente della Conferenza Episcopale Sarda, mons. Arrigo Miglio, i vescovi sardi, insieme al presidente della Regione Francesco Pigliaru e al presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau. All'udienza sarà inoltre presente anche il cardinale Angelo Becciu.

"Nel 1996 le associazioni di volontariato in Sardegna erano 800, oggi sono più che raddoppiate, a dimostrazione del grande lavoro compiuto in questi vent'anni per la crescita della cultura della solidarietà.Siamo presenti nel territorio con i nostri quaranta Sa.Sol.Point e questo grazie anche alla disponibilità di tanti volontari, capaci di mettersi in gioco anche nelle comunità più piccole e dove tanti pionieri hanno lavorato in silenzio", ha concluso Farru. (ANSA).