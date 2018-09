14enne investito, autista era ubriaco

Aveva un tasso alcolemico nel sangue superiore a quanto previsto dalla normativa Simone Melis, il 45enne di Silius arrestato per aver travolto e ucciso con la sua auto a Sant'Andrea Fois, il 14enne Simone Casu. È quanto emerso dagli accertamenti medici eseguiti subito dopo l'incidente in ospedale dove il 45enne era stato ricoverato in stato di choc.

Nei confronti di Melis, oltre all'accusa di omicidio stradale, ora scatta anche l'accusa di guida in stato di ebbrezza. L'incidente è avvenuto martedì sera in via Libertà a Sant'Andrea Frius. Il ragazzino si trovava sul ciglio della strada quando su di lui è piombata la Fiat Bravo condotta dal 45enne. Il 14enne, subito soccorso dal 118, è morto durante il trasporto in ospedale.