Volotea: Cagliari quinta base in Italia

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, rafforza il suo legame con Cagliari e la Sardegna. Il vettore annuncia, infatti, di aver scelto l'aeroporto del capoluogo sardo come sua quinta base italiana. Tutti i dettagli relativi alla nuova base - dalle rotte operate alle opportunità di impiego in Volotea nello scalo cagliaritano - verranno annunciati il prossimo 23 ottobre a Cagliari.

"Cagliari ricopre un ruolo chiave nei nostri piani di sviluppo e proprio per questo abbiamo deciso di aprire nello scalo la nostra nuova base operativa, quinta in Italia e tredicesima a livello internazionale", dichiara Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. "Siamo entusiasti che Volotea nel suo piano di crescita abbia scelto lo scalo di Cagliari per una delle sue basi italiane - commenta Alberto Scanu, Ad di Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari-Elmas - Grazie alla nuova base il vettore amplierà ulteriormente il suo network contribuendo a sviluppare l'attrattività turistica e l'accessibilità di quest'area del Mediterraneo, rafforzando contestualmente le opportunità di collegamento diretto per tutti i residenti della Sardegna".