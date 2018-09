Un aereo Norwegian dedicato a Premio Nobel Grazia Deledda

(ANSA) - NUORO, 27 SET - La compagnia aerea low cost Norwegian dedica uno degli aeromobili della sua flotta alla scrittrice sarda Grazia Deledda, in occasione dell'anniversario della sua nascita, il 27 settembre 1871 (è scomparsa nel 1936).

Dai primi mesi del 2019, l'immagine della vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura, nel 1926, decorerà entrambi i lati della coda di un Boeing 737 MAX 8, diventando così il 119/o personaggio famoso a comparire su uno degli aerei del vettore, il terzo italiano, dopo Cristoforo Colombo e Marco Polo.

L'immagine della scrittrice, nata a Nuoro, è stata fornita dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna (Isre) e risale al primo decennio del Novecento.

"Siamo lieti di omaggiare nuovamente l'Italia, dedicando uno dei nostri Boeing a Grazia Deledda, la scrittrice sarda più famosa al mondo - ha detto Stine B›rke, direttrice Marketing di Norwegian -. Deledda non solo è una delle scrittrici più importanti e apprezzate del panorama letterario italiano, ma è stata la prima donna italiana a vincere un Premio Nobel".

"Il volto di Grazia Deledda come bandiera della Sardegna nel mondo - dice Giuseppe Matteo Pirisi, presidente dell'Isre Nessuno come la scrittrice nuorese è stato capace di penetrare, comprendere e raccontare il microcosmo sardo, la sua cultura e i suoi valori fino a farli diventare emblematici simboli di portata universale. Con Grazia Deledda, l'Isola diventa protagonista di rilievo nel panorama della storia".(ANSA).