Muore per overdose in comunità recupero

Un 36enne di origini siciliane è morto per overdose mentre si trovava all'interno della comunità "Ponte" di Uta. L'episodio è avvenuto intorno alle 2. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno provato a salvare la vita all'uomo ma non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri hanno lavorato diverse ore per ricostruire le ultime ore di vita del 36enne. I militari hanno così scoperto che il 36enne, poche ore prima, aveva accompagnato un altro ospite della struttura, un 45enne ai domiciliari, ad acquistare droga a Cagliari. Rientrati a Uta hanno consumato insieme lo stupefacente che è stato poi fatale per il siciliano. Il 45enne è stato denunciato per evasione, mentre il deceduto è stato trasportato al Policlinico di Monserrato per l'eventuale autopsia.