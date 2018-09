Vacanza in Sardegna per Bono

Il leader degli U2 Bono è in vacanza in Sardegna. In attesa di tornare sul palco per la prossima data del tour europeo, sabato 29 a Copenaghen, Bono - come scrive L'Unione Sarda - è sbarcato in gran segreto all'aeroporto di Cagliari-Elmas nella notte tra domenica e lunedì e ora - come appreso dall'ANSA - si trova in vacanza al Forte Village, resort turistico di lusso a Santa Margherita di Pula, a 40 km da Cagliari.

Top secret le altre località dell'isola che Bono potrebbe visitare in queste ore prima di riprendere l'aereo per la Danimarca, così come non è certo che con lui ci sia la moglie Ali e anche l'inseparabile The Edge, che qualche fan avrebbe avvistato in barca a Cagliari proprio il giorno dell'arrivo di Bono.

Gli U2 suoneranno in Italia per l'Experience+Innocence tour 2018 a ottobre per quattro date sold-out al Forum di Assago Milano l'11, il 12, il 15 e il 16.