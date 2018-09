Nuovi liquidatori, svolta vertenza Aras

(ANSA) - CAGLIARI, 26 SET - Svolta nella vertenza dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna (Aras). Il presidente del Tribunale di Cagliari Mauro Grandesso Silvestri ha nominato due nuovi liquidatori, nonostante il collegio uscente, lunedì 24, abbia richiesto alla Regione la procedura per la liquidazione dei beni per un deficit di 2,9 mln. Un processo amministrativo che probabilmente non andrà avanti dopo la nomina dei dottori commercialisti, esperti in gestione di procedure di crisi d'impresa e risanamento aziendale, Giovanni Nicola Dettori e Alberto Picciau.

Nel frattempo i lavoratori, che da cinque mesi non percepiscono lo stipendio, seguono con apprensione questi ultimi sviluppi mentre i sindacati sono già stati convocati dai nuovi liquidatori A rischio - ricordano i lavoratori - ci sono anche i 45 mln di euro dei premi comunitari agli allevatori per il Benessere animale.

La Regione parla di "novità importante" per quanto riguarda la nomina del nuovo collegio. Il primo impegno sul tavolo sarà quello di "presentare agli uffici dell'Agenzia regionale Laore la rendicontazione delle prestazioni svolte dai tecnici Aras nelle aziende zootecniche, così da poter ricevere i trasferimenti finanziari, già disponibili nelle casse di Laore, e procedere al pagamento degli stipendi e dei rimborsi spesa degli ultimi 4 mesi. Secondo appuntamento in agenda riguarda "il supporto documentale che dovrà essere garantito alla Regione per agevolare le trattative con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'iter di applicazione della legge 3 del 2009".

Infine il terzo passaggio: "la riorganizzazione delle attività di Aras, compresa la richiamata al lavoro dei dipendenti precari, per garantire le prestazioni a tutti gli allevatori, nel rispetto della convenzione con Laore, e l'espletamento degli impegni riguardanti la misura 14 del Programma di sviluppo rurale".

"Apprendiamo con particolare favore la decisione tempestiva assunta dal Tribunale che ha individuato due tecnici di alto profilo. Auguro ai nuovi liquidatori un buon lavoro", ha detto l'assessore dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria.(ANSA).