Nuoro: Psd'Az, solo appoggio esterno

La ricomposizione della crisi al Comune di Nuoro non c'è stata: tra il Psd'Az, seconda forza di governo della città ma ora alleata della Lega, e il sindaco Andrea Soddu è rottura definitiva. Ma i sardisti sono pronti all'appoggio esterno alla nuova giunta che nascerà dopo l'azzeramento dell'esecutivo. Il sindaco cerca ora nuove alleanze. Nei prossimi giorni c'è un banco di prova che attende Soddu: il rendiconto 2017 che dovrà essere approvato entro l'8 di ottobre dopo l'ultimatum della Regione, pena il commissariamento dell'amministrazione barbaricina.

Secondo il Psd'Az, Soddu non avrebbe rispettato gli impegni presi: dopo alle dimissioni degli assessori Sebastian Cocco e Valeria Romagna, non c'è stato l'azzeramento delle nomine negli enti e della carica di presidente del Consiglio così come chiesto dai sardisti. E oggi il Psd'Az, che fino a luglio aveva 2 assessori, Antonio Belloi (Lavori Pubblici e Sport) e Giuliano Sanna (Urbanistica e Ambiente), ha lasciato la maggioranza. "Siamo disposti a dare un appoggio esterno a una eventuale giunta - ha detto il segretario del Psd'Az Tonino Bassu - in base ala programma se sarà in linea con quello che abbiamo costruito insieme per le elezioni del 2015".

I momenti della crisi sono stati scanditi dall'ex assessore Sanna: "Il nostro incarico è stato revocato per l'alleanza con Salvini che risale a gennaio, ma - ha aggiunto - a febbraio eravamo stati riconfermati dallo stesso Soddu". Dopo l'ultimo rimpasto di febbraio hanno lasciato la Giunta l'assessore agli Affari generali Marcello Seddone, l'assessora all'Agricoltura Chiara Flore. Poi la revoca di Belloi e Sanna e infine le dimissioni degli assessori Cocco e Romagna.