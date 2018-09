Investito a 14 anni, arrestato autista

Un adolescente di 14 anni è stato travolto e ucciso da un'auto ieri notte a Sant'Andrea Frius. La vittima è Simone Casu, che vive nella cittadina del Cagliaritano. Arrestato per omicidio stradale il conducente dell'auto che lo ha investito, un uomo di 45 anni di Silius, attualmente piantonato in ospedale a Cagliari.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 21. La Fiat Bravo condotta dal 45enne stava percorrendo via Libertà. Arrivato all'incrocio con via Garibaldi, all'altezza della chiesa di Sant'Andrea Frius, il conducente mentre percorreva una curva ha perso il controllo del veicolo che, dopo una sbandata, ha urtato un'auto in sosta ed è piombata sul ragazzino che si trovava sul ciglio della strada. Sul posto i medici del 118 e i carabinieri di Sant'Andrea e del Radiomobile della Compagnia di Dolianova.

Inutili i tentativi di di rianimare il 14enne: durante la corsa in ospedale il cuore del 14enne ha smesso di battere. Il 45enne, sotto choc, è stato portato in ospedale. E' stato sottoposto agli esami tossicologici. L'auto è stata sequestrata.