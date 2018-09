Indipendentisti, modificare l.elettorale

(ANSA) - CAGLIARI, 26 SET - "Una legge elettorale con soglie di sbarramento più basse". Lo chiede Autodeterminatzione, il cartello elettorale di sigle indipendentiste e autonomiste protagonista che sotto il Consiglio regionale ha tenuto un sit-in contro l'attuale "sistema antidemocratico che mortifica le rappresentanze politiche e territoriali con un macchinoso metodo di ripartizione dei seggi". Una legge elettorale che "ruba le maggioranze con un eccessivo premio calcolato sui voti del presidente e no su quelli dei candidati che i sardi hanno delegato con le preferenze".

In particolare, spiega il presidente di Autodeterminatzione, Fabrizio Palazzari, "la soglia delle liste al 5% dovrebbe passare al 2%, mentre quella della coalizione dovrebbe scendere dal 10% al 5%". Ma il tempo per intervenire è ridotto.

"Riteniamo - aggiunge - che si possa ancora agire e chiediamo che la legge elettorale venga riscritta o almeno modificata per rispettare la democratica volontà degli elettori e non dei giochi permessi dal voto disgiunto. E per evitare che, come nel 2014, centomila sardi rimangano senza rappresentanza".

Le condizioni, insiste, "ci sono": "Nel 2014 - conclude Palazzari - si votò a febbraio e la legge si modificò a novembre, ora la situazione è identica".(ANSA).