Urbanistica: Pigliaru, manca il consenso

"Non c'è un sostegno ampio e compatto per una buona proposta di legge, oggi ammettiamo una difficoltà ed è bene fermarsi, come avevamo preso l'impegno di fare in mancanza di ampio consenso". Così il presidente della Giunta, Francesco Pigliaru, riferendo in Consiglio regionale sulla lettera ricevuta dall'assessore Urbanistica, Cristiano Erriu, che ha frenato sul ddl chiedendo il ritorno del testo di legge "governo del territorio" in Commissione. Un passo indietro proprio nel giorno della discussione dei singoli articoli in Aula.

"Credo che una battuta d'arresto sia necessaria - ha aggiunto Pigliaru - la Sardegna ha bisogno di riforme e di una legge urbanistica, ma nell'ultimo miglio ci sono state scelte diverse da parte di alcune forze della maggioranza, ed è mancato il parere del Cal". Quindi, conclude Pigliaru, "chiedo che il provvedimento ritorni in commissione".