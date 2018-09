Card. Becciu, 1/a visita pastorale

Dopo la visita a Pattada, suo luogo d'origine, lo scorso 29 agosto, il cardinale Angelo Becciu torna in Sardegna per una visita pastorale ospitata nella Diocesi di Ozieri. L'appuntamento è per domenica 7 ottobre nella cittadina del Sassarese alle 16.30 con l'accoglienza la piazza Carlo Alberto, dove il sindaco di Ozieri Marco Murgia farà i saluti. Successivamente un corteo, al quale parteciperanno istituzioni regionali e locali, forze dell'ordine, società religiose, associazioni del territorio, banda musicale di Ozieri e i fedeli, accompagnerà il Cardinale verso la Cattedrale dove si terrà la celebrazione eucaristica concelebrata dai Vescovi sardi, dal Capitolo diocesano dei Canonici e da tutto il presbiterio diocesano.

Subito dopo tutti i presenti potranno salutare "don Angelino", come viene affettuosamente chiamato nel suo paese, prima della sua partenza per Roma, dove proseguirà il suo servizio come Prefetto a capo della Congregazione per le Cause dei Santi. Per favorire una maggiore partecipazione da tutte le diocesi della Sardegna è possibile usufruire dei pullman messi a disposizione per l'evento.