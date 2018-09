Batteri in ospedale, 13 in isolamento

Tredici pazienti ricoverati all'ospedale civile "Santissima Annunziata" di Sassari per diverse patologie si trovano in isolamento dopo la diffusione di batteri resistenti agli antibiotici: klebsiella, clostridium, acinetobacter baumannii, pseudomonas aeruginosa, serratia marcescens. Nove sono in Lungodegenza, gli altri in Chirurgia, Nefrologia, Clinica medica e Medicina interna.

L'episodio preoccupa perché di solito sono batteri presenti nelle feci e trasmissibili tra persone solo col contatto diretto, mentre nei pazienti attualmente isolati sarebbe stata verificata la presenza nelle mucose del cavo orale e nel sangue, perciò i germi sarebbero più facilmente trasmissibili.

"Il fenomeno richiede attenzione, ma non desta allarme", dicono i direttori di Lungodegenza e Medicina interna, Antonio Uneddu e Francesco Bandiera. Per l'azienda ospedaliera "il problema riguarda tanti ospedali nel mondo e interessa di più pazienti anziani defedati, che arrivano in reparto già colonizzati".