Treni, 100% adesione sciopero appalti

E' "altissima pari al 100% l'adesione allo sciopero nazionale proclamato dai sindacati dei lavoratori dei servizi ferroviari in appalto per la pulizia dei convogli e delle stazioni". Lo dice all'ANSA il segretario Generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu.

"Solo nella nostra isola, i lavoratori interessati sono poco meno di 200 ed a livello nazionale si parla di circa 10.000. Gli addetti", precisa il leader della Cgil Trasporti Sardegna ricordando che "vengono comunque garantiti i servizi minimi, come quelli dedicati ai disabili motori".

Boeddu spiega che i lavoratori "sono costretti a scioperare per la seconda volta e tutta la giornata vista la totale mancanza di risposte rispetto all'affidamento dei lotti messi a gara con ribassi eccessivi se non addirittura al massimo ribasso, ai continui cambi di appalto per l'assegnazione dei servizi di pulizia treni e stazioni e alla mancata applicazione della clausola sociale in caso di cambio appalto ed il rispetto del contratto del settore". Inoltre il sindacato denuncia l'esaurimento degli ammortizzatori sociali introdotti nel 2015.