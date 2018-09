La Maddalena, pressing Regione su Roma

Pressing della Regione Sardegna sul governo al quale spetta il compito individuare il soggetto attuatore per far partire i bandi di riqualificazione delle aree del mancato G8 alla Maddalena. Nel Frattempo sarà firmata un'intesa istituzionale tra il sindaco Luca Montella e il Commissario straordinario del governo per il recupero e riqualificazione del compendio, il governatore Francesco Pigliaru, che prevede la presenza di un dirigente indicato dal Comune.

E' quanto emerso dal sopralluogo a La Maddalena dello stesso Pigliaru e dell'assessora dell'Ambiente Donatella Spano, che hanno incontrato il sindaco Montella. Un confronto tecnico su alcuni aspetti relativi alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana dell'area dell'ex Arsenale, dove si sarebbe dovuto svolgere il G8 del 2009 poi spostato a L'Aquila. "È stata una giornata di lavoro molto proficua. Come abbiamo detto fin da principio, vogliamo procedere in stretta collaborazione con la comunità locale, condividendo le azioni e concordando le modalità di realizzazione del piano specifico degli interventi e delle attività - ha detto Pigliaru - Quando siamo arrivati alla guida della Regione qui non solo era tutto bloccato, ma non si vedeva nessuna prospettiva di recupero né tantomeno di rilancio dopo i danni causati dallo scippo del G8.

Da allora abbiamo lavorato molto, con grande determinazione, per restituire a questo territorio le opportunità cui ha diritto.

Siamo riusciti a convincere due governi a seguirci nel ridare alla Sardegna e a La Maddalena la responsabilità diretta di impostare la rinascita di questo luogo - ha concluso -, ma ci sono ancora dei passaggi da fare".

Il sindaco Montella manifesta "cauto ottimismo su un incontro che è servito a fare il punto sulle esigenze dell'isola e fissare una raod map in questo percorso di riqualificazione. Mi auguro che al massimo 10 giorni - ha detto all'ANSA - si possa costituire la cabina di regia con i rappresentanti del Comune e della Regione".