In arrivo forte vento e mareggiate

Abbassamento delle temperature, pioggia e vento. La bella stagione si va lentamente allontanando dall'isola. Lo conferma il bollettino di allerta per vento e mareggiate diramato dalla Protezione civile regionale. "Un fronte freddo sta transitando in queste ore sul nostro territorio nazionale, interessando più direttamente le regioni orientali della penisola - spiega la protezione civile -. La contemporanea espansione dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa centro-occidentale indurrà l'aumento dei gradienti barici nei bassi strati, con il conseguente instaurarsi di una ventilazione nord-orientale, generalmente forte sul bacino occidentale del Mediterraneo".

Il maestrale, quindi, lascerà il posto al grecale. "Dalla serata di lunedì al pomeriggio di mercoledì 26 sono previsti venti forti da nord-est sulle coste settentrionali dell'isola, fino a burrasca sulle Bocche di Bonifacio e sul Golfo dell'Asinara dove saranno possibili mareggiate", si legge nel bollettino.

Una conferma della situazione arriva anche dagli esperti dell'Aeronautica militare. "Oggi il vento di maestrale ha soffiato anche a 60, 70 chilometri orari nell'area di Olbia - evidenziano gli esperti -. Dalla serata ci sarà un aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore nord orientale che si estenderà domani a tutta la Sardegna. In serata si registreranno precipitazioni deboli sul settore settentrionale con una intensificazione domani soprattutto sul settore orientale. I venti ruoteranno a grecale e le temperature si abbasseranno con massime comprese tra i 21 e i 25 gradi".