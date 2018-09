Il bimbo ferito dal petardo è in coma

È ricoverato in coma, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Marino di Cagliari il bambino di dieci anni rimasto gravemente ferito a Siligo (Sassari) dopo aver raccolto da terra un petardo inesploso durante una partita di calcio. L'Azienda sanitaria di Cagliari si trincera nella massima riservatezza e non lascia trapelare nulla sulle condizioni del minore.

La prognosi è riservata, i medici lo tengono costantemente sotto osservazione. Il suo quadro clinico è gravissimo. Ieri era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricomposizione delle ferite riportate alla mano e per la ricostruzione delle dita, ma adesso si attendono gli altri accertamenti medici per decidere come procedere.