Al via lavori fotovoltaico Eni P.Torres

Via libera in conferenza di servizi all'autorizzazione unica per la realizzazione chiesta da Eni di un impianto fotovoltaico da 31 MWp nell'area industriale ex Syndial di Porto Torres. Il progetto si svilupperà su aree del Gruppo Eni che saranno date in concessione per 30 anni alla Spa Eni, su una superficie totale di 57 ettari, di cui 42 occupati dai moduli, all'interno dell'area inserita nel Sin di Porto Torres.

Con la conclusione dell'iter, si apre adesso la fase che porterà all'installazione delle opere all'interno di aree interamente di proprietà di società del gruppo. Il cantiere dovrebbe essere aperto entro la fine dell'anno e i lavori, per un costo che si aggira sui 30 milioni di euro, garantiranno occupazione per circa un anno a 200 lavoratori della zona industriale del nord Sardegna.

"L'approvazione dell'intervento - afferma l'assessora dell'Industria, Maria Grazia Piras - è solo un piccolo ma importante tassello di tutti gli investimenti sull'energia previsti nel territorio e delle iniziative articolate di reindustrializzazione che l'Assessorato e la Giunta stanno portando avanti nell'area di Porto Torres. Dal completamento della chimica verde, sulla quale è in corso di definizione l'accordo con Eni, all'attuazione dei progetti relativi all'area di crisi complessa che adesso andranno a confluire nell'Accordo di Programma Quadro, da definire con il Governo, e che potranno beneficiare dei vari strumenti di sostegno promossi a livello nazionale e regionale".

"L'investimento previsto - aggiunge l'assessora Piras - mette insieme innovazione, tutela dell'ambiente e opportunità rilevanti per le imprese del settore energetico. Si tratta di un intervento che va ad aggiungersi a quello che si sta realizzando ad Assemini. L'obiettivo è di creare laboratori permanenti per lo sviluppo tecnologico in campo ambientale ed energetico e installare impianti molto avanzati come il CSP, Concentrated Solar Power".