Quartu, riecco i parcheggi a pagamento

Ultimi lavori e poi sulle strade di Quartu Sant'Elena torneranno i parcheggi a pagamento. La società vincitrice dell'appalto ha infatti comunicato al Comune che dall'8 ottobre il servizio sarà di nuovo attivo nella maggior parte dei posteggi. Con l'arrivo delle altre autorizzazioni regionali, si pagherà il ticket anche negli altri stalli.

Subito comincerà la tracciatura dei parcheggi blu confermati dal precedente appalto e che l'amministrazione ha ritenuto di non dover eliminare. Si tratta nel complesso dell'85% degli spazi previsti in base al piano predisposto dal Comune precedentemente all'avvio di questo nuovo appalto, per un totale di 813 parcheggi. Sono invece 170 gli stalli eliminati nel centro cittadino perché risultati poco utilizzati nel corso del precedente appalto.

In un secondo momento si completerà il lavoro di tracciatura del restante 15% dei parcheggi che in base al piano della sosta saranno a pagamento. In particolare si provvederà a tracciare le strisce su quegli stalli che erano in passato riservato ai residenti, contraddistinti grazie al colore giallo e ora non più previsti.

Gli stessi residenti potranno comunque beneficiare, come in passato ed entro certi limiti, di appositi pass per parcheggiare nelle strisce blu. Inoltre dal 2 al 5 del prossimo mese è prevista l'installazione dei nuovi parcometri, in modo che tutto sia pronto per l'avvio, programmato per lunedì 8 ottobre.

Nelle aree del centro cittadino, a più alta intensità di traffico, sono previsti 458 parcheggi, con tariffa di 0.50 euro per mezz'ora di sosta e 1 euro per 1 ora. Nelle altre aree, cosiddette ordinarie (571 stalli), il prezzo da pagare per parcheggiare 60 minuti sarà di 50 centesimi. A procedura ultimata i parcheggi a pagamento per tutto l'anno saranno quindi 1029. Il piano della sosta prevede inoltre parcheggi nel litorale che, come nel precedente appalto, diventeranno a pagamento soltanto nel periodo estivo, e più precisamente a partire dal 15 giugno 2019. Nel complesso si tratta di 419 stalli distribuiti su tutto il litorale.