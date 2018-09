Maran, il Cagliari ha preso gol facili

(ANSA) - PARMA, 22 SET - Scuro in volto il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, che dopo la sconfitta a Parma non condanna però la sua squadra. "Abbiamo preso gol in maniera troppo facile e forse abbiamo perso un po' le misure, le distanza - esordisce Maran -. Non siamo riusciti a ritornare in partita anche se all'inizio avevamo noi il pallino del gioco". "Noi abbiamo comunque provato a fare la partita - prosegue l'allenatore sardo - Abbiamo lavorato molto anche se non abbiamo trovato la finalizzazione giusta. In area di rigore ci siamo arrivati spesso, le occasioni ci sono state, purtroppo è mancato l'ultimo tocco. Il Parma è stato bravo a utilizzare i nostri errori. Comunque sia dei passi avanti ci sono stati".