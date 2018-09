Macomer, 18enne scomparso da 12 giorni

Da oltre 12 giorni non si hanno notizie di Manuel Careddu, 18 anni di Macomer, sparito nel nulla la sera dell'11 settembre. La Polizia lo cerca in tutta l'Isola e nonostante gli appelli disperati della mamma e dei familiari, del giovane non c'è nessuna traccia. Oggi un nuovo appello postato su Facebook da parte del sindaco di Macomer Antonio Onorato Succu.

"La comunità macomerese è angosciata da questa vicenda e vive in profonda apprensione per la sorte di questo ragazzo - scrive il primo cittadino -. Ci sono una madre e una famiglia che soffrono e sperano nel buon esito della vicenda. Sono certo che le Forze dell'Ordine stanno facendo tutto il possibile nell'attività di ricerca ed indagine, ma faccio un appello a tutte le persone di buona volontà perché forniscano alle Autorità ogni notizia utile al ritrovamento di Manuel. Serve uno scatto di solidarietà da parte di tutta la nostra comunità e del territorio".