Esposto Fi, Brotzu viene depotenziato

Il trasferimento la Struttura Complessa di Chirurgia Plastica e del Centro Ustioni del Brotzu al Policlinico universitario di Monserrato è al centro di un esposto alla Corte dei conti presentato oggi dal gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "In realtà non si tratta di un trasferimento, ma di una vera e propria soppressione di una struttura che fornisce importanti cure a malati oncologici e gravi ustionati - denuncia il vicecapogruppo Marco Tedde - La Giunta, infatti, ha previsto che non saranno trasferiti a Monserrato il personale e le attrezzature e gli strumenti del Brotzu. Questo significa che il sistema sanitario sardo dovrà spendere ulteriori risorse per acquistare attrezzature e assumere nuovo personale da impiegare al Policlinico".

"È evidente che si tratta di una cancellazione vera e propria e non di un trasferimento che comporterà gravi disagi ai pazienti costretti a rivolgersi a Sassari o, peggio, a strutture sanitarie extra regionali - ha aggiunto il capogruppo dei Forzisti Alessandra Zedda - Con la conseguenza che verosimilmente il sistema sanitario regionale della Sardegna dovrà rimborsare in tutto o in parte le relative spese al sistema sanitario della regione presso la quale le cure sono state prestate.".

"Costringere i sardi a farsi curare fuori dalla Sardegna quando esisteva fino a qualche settimana fa un struttura di eccellenza al Brotzu di Cagliari è una follia. - ha, invece, sottolineato il pvicepresidente della commissione sanità, Edoardo Tocco - Un altro colpo da manuale dell'assessore Arru e della Giunta Pigliaru, che in una volta sola hanno gettato alle ortiche l'enorme patrimonio di esperienza, capacità e professionalità in dotazione al Brotzu e generato una spesa che presenta tutte le caratteristiche del danno erariale. In particolare siamo molto preoccupati per i pazienti e per la leggerezza con la quale i denari pubblici dei sardi vengono sprecati".