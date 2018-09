Ctm, anche non vedenti possono usare app

(ANSA) - CAGLIARI, 22 SET - Un video che racconta come, grazie alla tecnologia e alla speciale applicazione del Busfinder del Crm, anche chi non vede possa prendere l'autobus e sfruttare tutte le innovazioni che consentono di sapere tutto su tragitto e orari di partenza e arrivo. Protagonista proprio un giovane che ha perso la vista a dodici anni. E che ha deciso di affrontare con coraggio la disabilità. Come? Giocando a baseball, andando in giro con il suo cane. E, appunto, utilizzando spesso e volentieri il pullman per i suoi spostamenti, Il video è stato presentato in occasione del convegno sulla accessibilità oggi al Parco di Monteclaro nella Sala Polifunzionale: un appuntamento inserito nel programma della Settimana della mobilità sostenibile. Le nuove funzionalità della app sono state testate insieme ai destinatari del servizio, e in particolare a un gruppo di aderenti all'Unione Italiana Ciechi.

"L'importanza di essere autonomi": è stata questa l'esigenza principale manifestata dal gruppo di persone non vedenti dell'Unione Italiana Ciechi della Sardegna chiamati a partecipare attivamente alla fase di testing dell'applicazione.

Non basta. Il Crm ha messo gli occhi anche sul progetto LETIsmart, già adottato da Trieste, che prevede l'utilizzo di un bastone bianco modificato grazie alla tecnologia per dare al non vedente tutte le informazioni necessarie per muoversi sempre meglio sugli autobus.(ANSA).