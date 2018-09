Cagliari affonda a Parma, battuto 2-0

Dopo avere superato l'Inter a San Siro, il Parma conquista il secondo successo stagionale fermando il Cagliari al Tardini: 2-0 il risultato finale con reti di Inglese e Gervinho. Per gli emiliani successo più che meritato. Ai sardi solo qualche sprazzo di gioco, nulla di più, un passo falso dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Milan. Gli emiliani passano in vantaggio al 20' ma per avere la certezza del goal serve il via libera con il Var: Lancio di Dimarco in area ancora per Inglese, Romagna non interviene, Cragno è in ritardo e l'attaccante crociato va al tiro, la respinta del portiere finisce sul suo volto e poi la palla carambola in rete. Calvarese chiede la verifica della Var per un sospetto fuorigioco.

Il Cagliari reagisce e per una ventina di minuti spinge sull'acceleratore. Al 24' lo fa con un colpo di testa di Klavan, a lato, e con Barella al 28': il suo tiro potente finirebbe in porta se il compagno Ionita non lo avesse involontariamente deviato con il corpo. Infine al 36' ci pensa Sepe intervenendo in uscita fra le gambe di Cerri che stava per concludere a rete.

Poi ritorna in cattedra il Parma, e la musica di fatto non cambierà più, prima con Barillà, bravo Cragno alla respinta, poi con Gagliolo (debole il suo colpo di testa) e infine con Rigoni, tiro centrale. Nella ripresa tutti si attendono un'altra reazione del Cagliari ed invece il Parma chiude il match. Il Cagliari sbanda e pochi secondi più tardi rischia il terzo gol lasciando libero Rigoni, il colpo di testa è però sopra la traversa.