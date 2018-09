Alfie, Fondazione per aiutare genitori

Una Fondazione per aiutare le persone che si trovano ad affrontare un difficile percorso di vita come è stato per i genitori di Alfie, il bimbo inglese affetto da una malattia neurodegenerativa e per il quale un giudice britannico ordinò lo spegnimento delle macchine che lo tenevano in vita artificialmente.

L'annuncio del progetto è stato dato oggi a Roma dal padre di Alfie, Thomas Evans, a cui è stato consegnato il premio Atreju 2018 dalle mani del candidato governatore per Fdi in Sardegna, Paolo Truzzu alla presenza della leader del partito Giorgia Meloni.

Il genitore ha ripercorso la vicenda del figlio, morto il 28 aprile scorso, e ha ringraziato per il loro impegno nella battaglia per tenere in vista il piccolo: Papa Francesco, l'Italia tutta e la stessa Meloni.