Nuovo film di Pino & gli Anticorpi

Inizieranno il 24 settembre in Sardegna le riprese del nuovo film del duo comico Pino & gli Anticorpi, al secolo Michele e Stefano Manca, reduci dal successo di "Bianco di Babbudoiu" del 2016. Si intitola "Come se non ci fosse un domani" ed è firmato dal regista Igor Biddau con la produzione della Babbudoiu Corporation.

Opera indipendente che aspira a rinverdire i fasti della commedia italiana, tratta con ironia e leggerezza il tema del precariato avvalendosi della sceneggiatura degli stessi fratelli Manca con Nicola Alvau. Nel cast Eva Grimaldi, Giovanni Caccioppo, Rita Pelusio, Rossella Brescia e i sardi Francesca Zara e Massimiliano Madda. Il film è articolato in episodi.

Come hanno spiegato regista e protagonisti presentando a Sassari il film, "l'idea è di raccontare una Sardegna contemporanea, le sue bellezze naturali, città, aziende". Si girerà nell'isola dell'Asinara, a Sassari, Alghero, Porto Torres, Cagliari e in alcune zone dell'entroterra tra il nord e il centro Sardegna.