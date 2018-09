Nuoro, azzerata la Giunta comunale

(ANSA) - NUORO, 21 SET - Azzerata la Giunta comunale di Nuoro. Dopo le dimissioni nei mesi scorsi di tre assessori, oggi hanno lasciato anche il vicesindaco con delega alla Cultura, Sebastian Cocco, e la titolare del Turismo, Valeria Romagna. E ora il sindaco Andrea Soddu si dice pronto a ripartire.

"Considerata la necessità di un chiarimento per il rilancio amministrativo - spiega il primo cittadino - in maniera molto responsabile gli assessori Cocco e Romagna ripongono il loro mandato per favorire una riflessione generale sul futuro della nostra città con la coalizione che ha vinto le elezioni".

L'azzeramento è figlio dell'impasse che si è creata a seguito della crisi con i sardisti, culminata con la decisione di Soddu di ritirare le deleghe ai due assessori dei Quattro Mori. Erano stati poi gli stessi esponenti del Psd'Az a spingere per il colpo di spugna in Giunta, invocando una ripartenza. "Da oggi - annuncia Soddu - le forze politiche della maggioranza si riuniranno per riaffermare i temi fondamentali sui quali continuare l'azione di questa amministrazione comunale e dare nel più breve tempo possibile una soluzione alle difficoltà manifestate in questi mesi, certi di poter portare a termine il mandato elettorale conferito loro dai cittadini nuoresi".

"Con responsabilità e impegno si lavorerà per definire i temi da portare avanti - chiarisce il sindaco - insieme alla battaglia per le risorse e per il piano delle periferie. Il tutto nel segno dell'unità. Un obiettivo - assicura Soddu - che le forze politiche hanno condiviso, ribadendo la volontà di andare avanti con tenacia, e con il desiderio di superare questo momento di impasse". (ANSA).