Maxi piantagione marijuana a Ollolai

Una maxi piantagione di marijuana è stata scoperta nelle campagne di Ollolai dal Reparto squadriglie del comando provinciale e del Nucleo Investigativo di Nuoro, con l'ausilio del Nucleo elicotteri di Olbia. La coltivazione costituita da duemila piante in piena fase di maturazione, alte quasi due metri per un peso complessivo di 4 tonnellate, si sviluppava in un'area di 2.600 mila metri quadri, in una zona di difficile accesso e ben nascosta dalla fitta vegetazione.

Le piante sono state sequestrate. Sigilli anche a un complesso impianto di irrigazione, composto da un pozzo artesiano, cisterne, gruppo elettrogeno, elettropompa e circa 3mila metri di tubatura. Secondo gli investigatori si tratta di "una vera e propria azienda agricola dell'illegalità".