Batteria Talmone in concessione al Fai

La Batteria Talmone, un ex rifugio militare lungo la fascia costiera di Palau, di fronte all'arcipelago di La Maddalena, è stato ceduto in concessione per 25 anni dalla Regione Sardegna al Fai.

Sottoposto appena quattro anni fa a uno straordinario intervento di restyling conservativo proprio grazie all'iniziativa del Fondo per l'Ambiente Italiano, l'immobile è ufficialmente nella disponibilità dell'associazione ambientalista, particolarmente sensibile alla riscoperta, tutela, valorizzazione e rifunzionalizzazione di immobili di pregio storico, artistico, culturale e sociale.

La firma dell'accordo consente di regolarizzare l'occupazione del compendio e il completamento del progetto finalizzato al mantenimento, restauro e pubblica fruizione dell'ex bene militare di interesse storico-culturale. L'iniziativa ha origini lontane e la Giunta Pigliaru ha portato a compimento un processo che va avanti da oltre dieci anni. Non a caso la concessione ha decorrenza dal 7 febbraio 2007 e scadrà il 6 febbraio 2032.

Lo Stato aveva trasferito la Batteria Talmone alla Regione nel 2004, ma al momento del trasferimento il bene risultava assegnato al Fai per sei anni, con l'obbligo di eseguire i lavori di restauro e recupero per la pubblica fruizione. Sebbene dal 2007 si fosse deciso di prorogare la concessione per altri 25 anni, non si era mai dato seguito. Nonostante questo il Fai ha restituito l'immobile al suo antico splendore.