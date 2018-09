Basket: Hertz resta in campo con Sassari

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Hertz rinnova il sostegno alla Dinamo Banco di Sardegna e anche quest'anno accompagnerà i giganti nella nuova e stimolante stagione di sfide in Italia e in Europa. Si riconferma il sodalizio per il secondo anno consecutivo per rafforzare il legame tra Hertz e i biancoblu, eccellenze nel basket e nel rent a car. Hertz fornirà alcuni veicoli per gli spostamenti del roster e dello staff tecnico biancoblu, accompagnando i giganti in questa lunga stagione di sfide tra campionato e Fiba Europe Cup. "Siamo orgogliosi di poter iniziare il 'viaggio' di questa nuova stagione con la confermata fiducia e la rinnovata collaborazione da parte Hertz" - afferma il presidente della Dinamo Stefano Sardara - con il sostegno di quella che noi consideriamo ben più di una sponsorizzazione''. L'AD di Hertz Massimiliano Archiapatti ricambia così: "Siamo molto orgogliosi di proseguire questo percorso perché crediamo profondamente nei valori dello sport e ci sentiamo legati a questo gruppo dagli stessi valori''.