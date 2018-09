Aeroporto Elmas, +5% passeggeri

(ANSA) - CAGLIARI, 21 SET - L'aeroporto di Cagliari nel 2018 registra un traffico di passeggeri in crescita rispetto allo stesso periodo del 2017: da gennaio a settembre del 2018 registra un +5% e si tratta soprattutto di passeggeri internazionali. Il dato positivo è stato fornito dall'amministratore delegato di Sogaer, la società di gestione dello scalo sardo, Alberto Scanu a margine della conferenza in cui è stata illustrata la nuova viabilità dell'aeroporto di Cagliari-Elmas.

"Il dato interessante è che le percentuali di crescita maggiore sono nei periodi diversi rispetto a luglio e agosto - ha evidenziato ancora l'Ad - quindi le politiche di attrazione della Sardegna per il turista che non viene nei periodi estivi stanno cominciando a sortire i primi effetti. Noi vediamo che man mano che mettiamo aerei in periodi diversi dalla stagione di picco crescono i passeggeri in maniera esponenziale".

I dati parlano chiaro: solo ad agosto infatti l'aeroporto cagliaritano tra arrivi e partenze ha visto transitare il numero record di passeggeri di 556.283 contro i 548.514 dell'anno precedente, nei primi 15 giorni di settembre ne sono transitati 260.708 contro i 244.266 del 2017. Complessivamente dall'1 gennaio 2018 al 15 settembre sono transitati dallo scalo cagliaritano 3.206.365 passeggeri contro i 3.081.312 dello stesso periodo del 2017 con un incremento complessivo del 4,7%.

Scendendo nel dettaglio arriva la conferma delle parole dell'Ad: a gennaio si è registrato un aumento di passeggeri del 9,45 per cento (230.810 passeggeri), a febbraio +11,59% pari a 206.765 viaggiatori rispetto ai 185.298 del 2017, a marzo +10,85%.(ANSA).