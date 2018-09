Crociere: giganti del lusso nell'Isola

Nuove navi da crociera in arrivo in Sardegna nel periodo invernale. È una delle novità emerse dalla tre giorni del Seatrade Cruise Med 2018 di Lisbona. La strategia dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna si è concentrata sull'attrazione di nuove compagnie, inserite nella nicchia del lusso, da destinare agli scali sardi finora meno interessati dal mercato crocieristico: Oristano, Santa Teresa, Golfo Aranci e Portovesme.

Durante la fiera è stato toccato anche l'argomento dei porti green. Su questo argomento la Sardegna ha dato il suo contributo alla tavola rotonda organizzata ad hoc, "Come l'industria delle crociere affronta le sfide delle emissioni nell'aria", con l'intervento di Valeria Mangiarotti, delegata per le politiche ambientali nel board di MedCruise e responsabile marketing dell'Authority sarda.

A lei il compito di presentare la "LNG Map", studio realizzato per MedCruise sui porti mediterranei che hanno puntato sull'adozione del Gas naturale liquefatto e che vede la Sardegna tra le prime regioni con tre siti in fase di realizzazione (Cagliari, Oristano e Porto Torres) che andranno a soddisfare la richiesta di carburante alternativo e a basso impatto ambientale.

Sul campo turistico sarà fondamentale anche l'apporto che l'Autorità di sistema darà al progetto denominato Itinera - capofila la Camera di Commercio di Cagliari e la Regione sarda - che prevede a breve l'organizzazione di un Familiarization Trip sull'Isola per promuovere, attraverso il contatto diretto con il territorio, l'offerta agli executives delle compagnie e ai tour operator.

"L'evento ha rappresentato l'occasione per proseguire il lavoro di promozione dei nostri porti - spiega Massimo Deiana, presidente dell'Authority - Mentre realtà come Cagliari, Olbia e Porto Torres possono contare su una presenza stabilizzata sul mercato, con numeri che si attesteranno sui 600mila crocieristi per il 2018, l'obiettivo è stato quello di estendere e potenziare la presenza delle navi, soprattutto quelle legate al lusso, anche in realtà finora poco o per niente interessate da questo genere di traffici. La risposta degli armatori è stata positiva".