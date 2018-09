Cavalla cade nel pozzo, salvata

E' franata la copertura del pozzo su cui si è appoggiata, così una cavalla di tre anni è precipitata dentro la cavità nelle campagne di Teti. L'animale è stato recuperato dai vigili del fuoco di Sorgono con una complessa operazione di salvataggio.

Hanno infatti dovuto utilizzare un mezzo meccanico per riportare in superficie la cavalla, l'intervento ha richiesto due ore di lavoro. Sul posto è arrivato anche un veterinario per verificare le condizioni dell'animale: fortunatamente sta bene, nella caduta non ha riportato nè ferite nè fratture.