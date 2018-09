Casa: oltre 300 mln di mutui concessi

Le famiglie sarde nei primi tre mesi del 2018 hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto della casa per 303,5 milioni di euro. L'isola è all'undicesimo posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza del 2,72%. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente in Sardegna si registra una variazione delle erogazioni pari a +37,2%: un aumento che tradotto in soldi significa +82,3 milioni di euro. Lo rileva l'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa.

Se si osserva l'andamento delle erogazioni sui 12 mesi, e si analizzano quindi i dati da aprile 2017 a marzo 2018, la Sardegna mostra una variazione positiva pari a +12,3%, per un controvalore di +114,9 milioni di euro. Sono dunque stati erogati in questi ultimi dodici mesi 1.049,4 milioni, volumi che rappresentano il 2,23% del totale nazionale. In testa la provincia di Cagliari che nei primi tre mesi del 2018 ha erogato volumi per 129,8 milioni di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a +25,2%.

Nell'ultimo anno, invece, sono stati erogati 435,3 milioni. Seconda piazza per Sassari: concessi 122,5 milioni, con una variazione pari a +167,9%. Quelli nei quattro trimestri considerati sono stati 298,8 milioni (+52,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso).