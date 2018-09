Burocrazia frena ripresa e imprese

Burocrazia pesante per la ripresa economica e le imprese. Lo rileva l'ultimo dossier di Confartigianato, puntando il dito su tutto ciò che rallenta o blocca la maggior parte di bandi, concorsi, provvedimenti e atti che finiscono per sfavorire aziende, imprenditori, dipendenti, produzioni e sviluppo economico.

I numeri dell'Isola parlano chiaro: 3.806 giorni per arrivare al termine di un processo tributario e 1.378 per vedere la conclusione di uno civile, 65 per essere pagati dalla pubblica amministrazione (fino pochi anni fa si poteva arrivare anche a 36 mesi), 4 anni e mezzo, in media, per completare un'opera pubblica. Senza tener conto della lunghezza delle code negli uffici, dell'esiguità della pratiche svolte on line, dei tentativi di corruzione o dell'indice della qualità del governo di un territorio.

E il conto è salatissimo: in media circa 7mila euro a impresa, secondo calcoli nazionali di 3 anni fa. "La burocrazia è un vero costo occulto cui i nostri imprenditori devono sottostare ogni giorno - denuncia Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - E non è dovuto al mercato, ma allo Stato e alle sue articolazioni.

Ogni giorno, le imprese devono letteralmente 'rubare' tempo al lavoro per districarsi nel labirinto di migliaia di atti normativi. Riconosciamo il lavoro fatto, come per esempio nel caso del Suap per la maggioranza delle attività produttive e del Suape per alleviare le 'pene burocratiche' alle imprese delle costruzioni, ma ancora non basta".

Nella classifica nazionale la Sardegna è al 6 posto per peso della burocrazia dopo Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Il dossier ha analizzato sette indicatori di pressione: tempi della giustizia civile e di quella tributaria, pagamento degli enti pubblici, lunghezza delle code in uffici che erogano servizi, durata delle opere pubbliche, corruzione ed assenteismo per malattia dei dipendenti pubblici.