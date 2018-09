Agricoltura, si ragiona su futuro

(ANSA) - CAGLIARI, 20 SET - Una tre giorni di lavori per fare il punto sulle campagne sarde e sui progetti per il futuro: nel mirino la prossima programmazione agricola 2021-2027. Alla Fiera di Cagliari vanno in scena gli generali dell'Agricoltura in programma sino al 22 settembre. I lavori si sono aperti con i saluti del presidente della Regione Francesco Pigliaru e dell'assessore all'agricoltura Pierluigi Caria. Poi un videomessaggio dell'eurodeputato e vice presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, Paolo De Castro. Presente anche il capo dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche agricole, Giuseppe Blasi.

"L'agricoltura è un settore trainante e deve esserlo sempre di più - ha detto Pigliaru - un settore dal potenziale enorme, la chiave per aprire alla Sardegna le porte dei mercati internazionali portando i nostri prodotti d'eccellenza, dove possono trovare sempre più valore. E in questo valore trovano risposte essenziali anche e soprattutto le zone interne perché l'agricoltura ha il grande vantaggio, per sua stessa natura, di non concentrarsi nelle coste o nelle città ma, al contrario, distribuirsi nel territorio. Noi abbiamo fatto tanto, ma molto altro si può ancora fare e meglio".

Sulla stessa lunghezza d'onda Caria: "La nostra isola - ha detto - ha tutte le carte in regola per confrontarsi a testa alta con i vari competitor globali: abbiamo uno straordinario territorio incontaminato e una tradizione agricola e pastorale che in pochi possono vantare, non solo nel Mediterraneo, ma in tutto il mondo. Oggi per sostenere i processi di crescita è fondamentale investire su innovazione tecnologica e agricoltura di precisione, così da rendere il comparto più produttivo e competitivo attraverso la strutturazione e il rafforzamento delle filiere".

A margine delle relazioni introduttive, Caria ha incontrato una delegazione dei lavoratori dell'Aras che, nonostante i mancati pagamenti di stipendi e rimborsi spese, stanno continuando a garantire le prestazioni nelle aziende zootecniche.(ANSA).