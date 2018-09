Province: slittano elezioni

Elezioni provinciali di secondo livello ancora rinviate. Il presidente della Giunta avrebbe dovuto convocarle entro il 15 ottobre e invece, quasi all'unanimità, il Consiglio regionale (49 i sì e un no) ha approvato una leggina che prevede lo slittamento entro il 31 dicembre di quest'anno. La proposta, entrata in Aula con la procedura d'urgenza, saltando quindi il passaggio in commissione, porta la firma di tutti i capigruppo del Consiglio.

Gli stessi esponenti politici che, nei giorni scorsi, avevano ricevuto la richiesta di più tempo proprio da parte degli amministratori locali, consiglieri comunali e sindaci, chiamati a votare i presidenti degli enti intermedi. C'è anche un altro motivo alla base della decisione di rimandare la consultazione: l'apertura del dibattito nel Governo Conte sul rafforzamento delle province e sul conseguente ritorno alle consultazioni dirette per l'elezione degli organi di rappresentanza. Recentemente, infatti, è stato presentato in Senato un disegno di legge col quale si propone di reintrodurre l'elezione diretta a suffragio universale del presidente e dei consiglieri provinciali.